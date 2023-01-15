Траур в Днепре

Власти Днепра объявили трёхдневный траур по жертвам попадания российской ракеты в девятиэтажный жилой дом. По данным на утро воскресенья, погибли по меньшей мере 18 человек, в том числе ребёнок, пострадали 60. Поиски людей под завалами не прекращаются, поэтому цифры могут вырасти.

Владимир Зеленский, президент Украины:

"Можно ли остановить российский террор? Да. Можно ли это сделать иначе, чем на поле боя в Украине? К сожалению, нет. Что для этого нужно? То оружие, которое есть на складах наших партнёров и которое так ждут наши воины".

В субботу Украина подверглась первому в новом году массированному ракетному обстрелу со стороны России. В Киеве говорят о более чем 50 ударах ракет и авиации по объектам энергетической инфраструктуры практически по всей стране. Во многих районах действуют схемы аварийного отключения электроэнергии. Самая тяжёлая ситуация, по заявлениям властей, в Киевской и Харьковской областях.