Авиакатастрофа в Непале: никто не выжил

Никто не выжил в авиакатастрофе в Непале возле международного аэропорта Покхары. По сообщению властей, пока нашли останки 68 человек. Всего на борту находились 72 пассажира и члена экипажа.

Турбовинтовой самолёт авиакомпании Yeti Airlines, потерпел крушение утром в воскресенье при заходе на посадку. Горящие обломки были найдены в овраге глубиной 300 метров. Работе спасателей мешали пламя и густой дым.

В заявлении Управления гражданской авиации говорится, что среди жертв трагедии – 15 иностранцев: четыре россиянина, пятеро индийцев, а также граждане Южной Кореи, Ирландии, Австралии, Аргентины и Франции.

Сообщается, что самолёт следовал в курортный город Покхара из столицы Катманду, время полёта обычно составляет 27 минут.

В аэропорту Катманду собрались родственники пассажиров. Туда же прибыл премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал, он объявил о создании комиссии по расследованию инцидента.

Это крупнейшая авиакатастрофа в истории ATR 72, авиакомпании по всему миру используют эти самолёты для коротких региональных рейсов.

Поисковая операция продолжится утром в понедельник. Формально четверо числятся пропавшими без вести.