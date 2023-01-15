Авиакатастрофа в Непале

В Непале произошла крупнейшая за три десятилетия авиакатастрофа. В районе города Покхара разбился турбовинтовой самолёт ATR-72. На его борту находились 68 пассажиров и четверо членов экипажа. По предварительным данным спасателей, все они погибли. AFP со ссылкой на муниципальную администрацию сообщает о нескольких выживших, которых доставили в больницу.

Катастрофа произошла примерно в 200 км. от столицы. Лайнер авиакомпании Yeti Airlines выполнял рейс Катманду-Покхара и разбился при заходе на посадку. Премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал распорядился мобилизовать все силы для проведения поисково-спасательной операции. Международный аэропорт популярного у туристов города был закрыт.

Согласно отчёту Национального агентства гражданской авиации, среди пассажиров было 15 иностранцев, в том числе четверо россиян. Посольство России официально подтвердило их гибель.