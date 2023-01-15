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Израиль

Многотысячные протесты против Нетаньяху

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 Euronews
Участники протестов
Участники протестов   -   Авторское право  Oded Balilty/Copyright 2023 The AP All rights reserved

В Израиле — масштабная манифестация с требованием отставки премьер-министра Биньямина Нетаньяху. По данным СМИ, на акцию собрались 80 тысяч человек; организаторы говорят о 100 тысячах.

Среди прочего участники протестов выступают против проекта реформы, которая, по мнению манифестантов, урежет полномочия верховного суда и нанесёт урон независимости судебной системы в целом. Представители оппозиции утверждают, что Нетаньяху использует реформу для того, чтобы избежать приговора — уже несколько лет премьер-министр остаётся под следствием по делу о коррупции.