Газовые проекты Греции: СПГ-электростанция в Александруполисе

На северо-востоке Греции в городе Александруполис началось строительство СПГ- электростанции, которая будет получать топливо с плавучего регазификационного терминала.

По словам премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, посетившего торжественную церемонию, благодаря этому проекту регион становится важным энергетическом узлом в европейском измерении.

Из Александруполиса передает корреспондент Euronews Симела Тухтиду:

"Правительство Греции отмечает, что строительство новой электростанции в Алекснадруполисе усилит энергетическую независимость Европы, потому что здесь будет использоваться сжиженный природный газ, поступающий на судах, а не по газопроводу".

Глава греческого правительство выразил уверенность, что Греция поможет Европе стать независимой от российского природного газа.

В церемонии в Александруполисе принял участие министр энергетики Болгарии Росен Христов. В интервью телеканалу Euronews он заявил:

"Мы приветствуем запуск проекта строительства СПГ-электростанции, так как это предоставит региону большую стабильность и энергетическую безопасность, не только Греции, но юго-восточной Европе, где спрос на электричество растет каждый год".

В Афинах заявляют, что Греция за счет данного проекта и строительства инфраструктуры становится поставщиком природного газа на Балканы.

Президент компании Power Transmission Operator of Greece Манусос Манусакис в интервью телеканалу Euronews заявил:

"Мы сможем предоставить электроэнергию не только Болгарии, но также Cеверной Македонии, Косово и Сербии, мы работаем над строительством необходимых интерконнекторов".

Премьер-министр Греции также сообщил, что новая установка в Александруполисе способна сжигать природный газ и водород и на следующем этапе она сможет производить еще более дешевую и чистую энергию.