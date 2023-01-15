Непогода обрушилась на Калифорнию

В штате Калифорния жертвами последствий наводнения и шторма стали уже не менее 19 человек.

Предписания об эвакуации из опасных районов получили шесть тысяч местных жителей ,в том числе многие знаменитости. Свыше15 тысяч потребителей остаются без доступа к электроэнергии.

Губернатор штата калифорния Гэвин Ньюсом посетил округ Мерсед. Он заявил: "Мы осознаем не только тяжесть момента и наши возможности и обязанности в данной ситуации защитить, самое главное, жизни людей, защитить собственность и сохранять бдительность в течении ближайших двух суток. Но мы также понимаем, что должны будем вернуться сюда, когда все журналисты уедут, чтобы всерьез обсудить устойчивое будущее округа Мерсед, и других районов, которые пострадали за прошедшие годы от ударов стихии".

Президент США Джо Байден объявил о предоставлении федеральной помощи округам Санта-Круз, Мерсед и Сакраменто.

По предварительным оценкам, ущерб превысит миллиард долларов.

Синоптики предупреждают, что на Калифорнию надвигается очередной шторм. Вместе с тем из-за рекордных осадков в регионе прекратилась экстремальная засуха.