Гражданские права: скульптура "Объятия" в память о чете Кингов

Переплетение рук в память об эпизоде из жизни Мартина Лютера Кинга. В Бостоне, где борец за гражданские права впервые встретил будущую жену Коретту Скотт Кинг, установили бронзовую скульптуру под названием "Объятия".

Произведение искусства создано по мотивом фотографии 14 октября 1964 года, на которой Мартин Лютер Кинг обнимает супругу за плечи. Снимок был сделал в тот момент, когда баптистский проповедник узнал о присуждении Нобелевской премии мира.

По словам автора работы, художника-концептуалиста Хэнка Уиллиса, это памятник "любви и силе духа" культовой пары.