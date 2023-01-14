В Иране казнили бывшего замминистра обороны Алирезу Акбари, власти исламской республики признали его виновным в шпионаже в пользу Великобритании. Об этом сообщили госсми, не уточнив дату повешения.

Режим аятолл называл Акбари "одним из ключевых агентов" МИ-6", ему приписывали получение около 2 миллионов евро за свою деятельность. У взятого под стражу 3 года назад экс-чиновника было двойное гражданство.

"Казнь британского подданного – варварский акт, который заслуживает самого решительного осуждения", – так в Твиттере прокомментировал исполнение смертного приговора глава дипломатии Соединённого Королевства Джеймс Клеверли, добавив, что "это не останется без ответа".

В Госдепе США заявили, что "практика произвольных и несправедливых задержаний, выбивания признания и политически мотивированных казней абсолютно неприемлема и должна быть прекращена" властями в Тегеране.

В четверг в Иране была опубликована видеозапись, якобы доказывающая причастность Алирезы Акбари к убийству физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Как сообщает BBC, семья осуждённого передала журналистам Персидской службы аудиозапись, в которой Акбари говорит, что признался в преступлениях под пытками.

Ализера Акбари занимал должность заместителя министра обороны с 2000 по 2008 год во время президентства реформатора Мохаммада Хатами.