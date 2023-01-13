Минобороны России заявляет о взятии Соледара, Украина утверждает, что бои продолжаются

Министерство обороны России сообщило о взятии Соледара. Контроль над городом, утверждают в ведомстве, позволяет отрезать снабжение украинских войск в Бахмуте. Ранее Украина заявила, что ВСУ все еще ведут боевые действия, и военные пытаются удержать оборону.

В четверг вечернем обращении украинский лидер Владимир Зеленский сказал:

"Конечно, вопрос номер один – это Соледар, это Бахмут, это борьба в целом за Донецкое направление. Мы подробно разобрали, какие решения нужны, какие подкрепления нужны, какие шаги должны быть сделаны командующими в ближайшие дни. Также мы обсудили ситуацию с поставками оружия и боеприпасов в войска, соответствующее взаимодействие с нашими партнерами".

Свереск в Бахмутском районе Донецкой области Украины, типичный город на линии фронта. Он постоянно подвергается обстрелам.

Нина, жительница Северска: "Когда ложимся вечером спать, это невыносимо, думаешь поднимешься, или не поднимешься".

Люди прячутся в подвалах, и живут в надежде на лучшее.

Надя, жительница Северска: "Скоро будет мир, я думаю, что скоро наступит мир. Думаю скоро наши парни погонят русских".

Двадцать четвертого февраля исполнится ровно год с момента вторжения России в Украину. Маловероятно, считают военные эксперты, что война закончится в ближайшее время.