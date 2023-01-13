Trump Organization оштрафована на $1,6 млн

Trump Organization оштрафована на $1,6 млнКомментарии
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Более чем на полтора миллиона долларов суд в Нью-Йорке оштрафовал компанию экс-президента США Дональда Трампа.
В июле 2021 года Trump Organization и ее финансовому директору Аллену Вайссельбергу были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов, причастности к мошенничеству, хищению имущества и подделке документов.
Миллион шестьсот десять тысяч долларов - это максимально допустимый в подобных случаях размер штрафа, и он вдвое превышает сумму налогов, которые не были уплачены.
Руководство компании отвергало обвинения и намерено опротестовать решение суда.
11 января 2023 года бывший финансовый директор Trump Organization был приговорен к пяти месяцам тюрьмы за налоговые махинации.