Серия разрушительных торнадо пронеслась по югу США

Как минимум 7 человек погибли и 12 получили ранения в результате серии торнадо, пронесшейся над южными штатами США.

Разрушительная сила вихревой воздушной массы была запечатлена на видео, снятое в пригороде Селмы в Алабаме. Десятки домов и предприятий в городе превратились в руины или получили значительные повреждения.

В другой части Алабамы торнадо прочертил путь шириной 30 километров через весь штат.

Сообщается, что в одном из районов смерч подбросил в воздух несколько передвижных домов.

В результате разгула стихии в Джорджии и Алабаме без электричества остаются более 98 тыс. потребителей.

Пока жители возвращаются в свои дома, чтобы оценить ущерб, аварийные службы ищут людей, возможно, оказавшихся в ловушке под завалами.

В последние недели на США обрушилась серия экстремальных погодных явлений, которые многие эксперты связывают с изменением климата.