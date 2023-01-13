РУСАДА оправдало Валиеву, WADA подаст протест

Дисциплинарный комитет российского антидопингового агентства оправдал фигуристку Камилу Валиеву по делу о нарушении антидопинговых правил. В вердикте РУСАДА признается факт самого нарушения, однако утверждается, что в этом нет вины или халатности самой спортсменки.

Всемирное антидопинговое агентство уже заявило о планах подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

О положительной допинг-пробе Валиевой стало известно на Олимпиаде 2022 года в Пекине, при этом сама проба была взята в декабре на чемпионате России.

На Олимпиаде Валиева выиграла золото в командной дисциплине, однако награждение до сих пор не состоялось из-за начала допинг-расследования. После разразившегося скандала ученица Этери Тутберидзе сенсационно осталась без медали в состязании одиночниц, где считалась главной претенденткой на победу.