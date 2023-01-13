Франция: условное наказание за убийство человека на охоте

Два года лишения свободы условно и пожизненный запрет на охоту – такое решение вынес суд на юге Франции по делу о гибели 25-летнегоМоргана Кина. 2 года назад молодой человек, который рубил дрова на своём участке, получил смертельное пулевое ранение. В этом районе шла загонная охота на кабана.

Обвиняемый в непредумышленном убийстве заявил в ходе процесса, что "перепутал" свою случайную жертву с диким зверем.

"Вполне возможно, он не представляет опасности для общества, но мне кажется, суд должен был послать сигнал – ведь его действия привели к смерти человека. И ещё: наша сельская глубинка не должна быть отданы на откуп охотникам", – говорит Пегги Ли, с детства знавшая Моргана Кина.

Обвинение требовало для стрелявшего полгода тюрьмы. Адвокат брата погибшего не планирует обжаловать решение суда: по его словам, для французской судебной системы отсутствие реального срока для охотника неудивительно, а "прогрессом" можно считать тот факт, что условное наказание коснулось и организатора облавы, у него также отобрали охотничью лицензию сроком на 5 лет.

За 20 лет число несчастных случаев на охоте сократилось в пять раз. Это означает, что мы осознали проблему и проделали большую работу. Кто ещё может похвастаться, что добился схожих результатов в области безопасности? Мишель Бускари Глава Федерации охотников департамента Лот, Окситания

На этой неделе французское правительство отказалось запретить охоту по воскресеньям и во время школьных каникул, несмотря на призывы эко-активистов и онлайн-петиции ассоциаций пострадавших. Вместо этого охотникам предлагается регистрироваться в мобильном приложении.

На законодательном будет введено новое правонарушение – охота в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

За года президентства Эммануэля Макрона стоимость разрешения на охоту сократилось вдвое – с 400 до 200 евро.