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мир

Присяжные оправдали Бенжамена Менди

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 Михаил Саленков
Бенжамен Менди на выходе из здания суда
Бенжамен Менди на выходе из здания суда   -   Авторское право  SNTV

Бенжамен Менди признан невиновным по шести из предъявленных ему ранее семи обвинений в изнасиловании.

Иски против 28-летнего французского футболиста, выступавшего за английский клуб "Манчестер Сити", и его знакомого подали 13 женщин, заявив, что их принуждали к сексу.

При этом отмечается, что присяжные не смогли вынести окончательное решение еще по одному обвинению в изнасиловании и одному обвинению в попытке изнасилования. Повторное судебное разбирательство по этим делам может пройти в июне.

Менди был отстранен от игр на время расследования и судебного разбирательства. Последний раз он выходил на поле в августе 2021 года.