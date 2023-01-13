Израиль: адвокаты против масштабной реформы системы правосудия

Сотни израильских адвокатов провели акцию протеста против масштабных изменений в системе правосудия страны, запланированных новым консервативным правительством.

В частности, предлагается ослабить роль Верховного суда, позволив депутатам принимать законы, которые суд отклонил, простым большинством голосов в парламенте.

Изменения в законодательстве могут помочь премьер-министру Биньямину Нетаньяху, находящемуся под судом за коррупцию, избежать приговора или даже отменить процесс над ним.