Венгрия: инфляция здесь надолго

В декабре в Венгрии был зарегистрирован самый высокий уровень инфляции в Европейском Союзе - 24,5 процента.

Быстрее всего цены росли на продукты питания, в этом сегменте рост в среднем составил 45 процентов, но на некоторые продукты, такие как сыр и хлеб, он достигал 80 процентов.

"Я уже редко покупаю мясо, оно очень дорогое. Не говоря уже о вырезке, например, которую готовишь на праздники. Не купила даже на Рождество", - поделилась с Euronews покупательница в одном из супермаркетов.

"У меня болит сердце от того, что я не могу купить сыр. Я так люблю сыр, но не могу теперь позволить себе купить его", - признается молодой человек.

Эксперты предупреждают, что венграм следует готовиться к длительному инфляционному периоду.

"Инфляция может достигнуть пика в январе или феврале, а затем будет оставаться на уровне около 20% или выше. Так что, скорее всего, еще несколько месяцев, или даже полгода, в Венгрии будет самая высокая инфляция в Европе", - говорит аналитик Portfolio Кароли Беке.

Цены растут во всем мире, но экономисты считают, что такие венгерские особенности, как ослабление форинта и сделанные перед выборами крупные государственные выплаты гражданам, усложнили положение в стране.