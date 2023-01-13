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Германия

В Германии отменяют последние коронавирусные ограничения

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 Euronews
Архив
Архив   -   Авторское право  Pavel Golovkin/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Германия намерена отменить последние ограничения введенные ранее в связи с пандемией коронавируса.

Министр здравоохранения страны Карл Лаутербах объявил, что уже со 2 февраля в поездах дальнего следования и автобусах от пассажиров больше не будут требовать носить маски.

По словам главы ведомства. ситуация с пандемией стабилизировалась, и число пациентов, госпитализированных с ковидом, продолжает снижаться.

Население, считают эксперты, выработало высокий коллективный иммунитет, и серьезной вспышки заболевания ковидом нынешней зимой не предвидится.

Германия — одна из последних европейских стран, где на междугородних маршрутах все еще действует масочный режим.