В Германии отменяют последние коронавирусные ограничения

Германия намерена отменить последние ограничения введенные ранее в связи с пандемией коронавируса.

Министр здравоохранения страны Карл Лаутербах объявил, что уже со 2 февраля в поездах дальнего следования и автобусах от пассажиров больше не будут требовать носить маски.

По словам главы ведомства. ситуация с пандемией стабилизировалась, и число пациентов, госпитализированных с ковидом, продолжает снижаться.

Население, считают эксперты, выработало высокий коллективный иммунитет, и серьезной вспышки заболевания ковидом нынешней зимой не предвидится.

Германия — одна из последних европейских стран, где на междугородних маршрутах все еще действует масочный режим.