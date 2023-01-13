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Германия

ФРГ: СМИ сообщают об отставке министра обороны

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 Кнарик Хачатрян
Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт
Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт   -   Авторское право  Michael Sohn/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

По информации немецкого издания Spiegel, министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (СДПГ) собирается уйти в отставку. Ранее об этом сообщила также газета Bild. По данным этих СМИ, Ламбрехт несколько раз говорила с канцлером Олафом Шольцем (СДПГ) об уходе из кабинета после скандала вокруг её новогоднего поздравления, которое обернулось полной катастрофой. 

По всей видимости, по договорённости с канцлером Олафом Шольцем, Ламбрехт должна была сама объявить о своей отставке в понедельник, дав главе правительства время найти ей замену. Официально о планах отставки в Берлине никто говорить не захотел. Представитель Ламбрехт Кристиан Тильс на вопросы не ответил. Аналогичную позицию заняло руководство СДПГ.