"Давос" возвращается: рекордное участие бизнеса и "Сотрудничество в раздробленном мире"

Свыше 50 глав государств и правительств, 19 руководителей центробанков, 30 министров торговли и 35 министров иностранных дел, а также главы Организации Объединенных Наций, Международного валютного фонда и Всемирной торговой организации — все в одном месте.

А это значит: ежегодная встреча Всемирного экономического форума или просто "Давос", как мы его знаем, возвращается.

В этом году в Давосе будет самое активное за всю историю участие бизнеса: зарегистрировано более 1 500 руководителей из 700 организаций.

Все они вернутся на швейцарский горнолыжный курорт Давос после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса и исключительной весенней встречи в мае.

Итак... в чем смысл всей этой встречи в Давосе? Этот форум всегда осуждали, называя "сборищем элит".

Генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон сказал, что лучшее описание, которое он слышал об этой встрече, следующее:

"Это место, где миллиардеры рассказывают миллионерам о том, что чувствует средний класс".

Однако Давос имеет солидный послужной список.

Например, в 2000 году здесь был создан Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), который с тех пор улучшает доступ к новым и недостаточно используемым вакцинам для миллионов наиболее уязвимых детей во всем мире.

Что на повестке дня Давоса в этом году? Тема 2023 года — "Сотрудничество в раздробленном мире".

Участники форума проанализируют, как два триггера — пандемия COVID-19 и война в Украине — раскололи и без того хрупкую глобальную систему.

За несколько дней до начала ежегодной встречи ВЭФ опубликовал "Отчет о глобальных рисках 2023".

Самым серьезным из них в ближайшие два года назван "Кризис стоимости жизни", его пик ожидается в ближайшее время.

Если же говорить о долгосрочных рисках, то самыми большими проблемами считают неудачи в смягчении последствий изменения климата и адаптации к нему.

В то время как "кризис стоимости жизни" является самым большим краткосрочным риском, неудачи в смягчении последствий изменения климата и адаптации к нему являются самыми большими долгосрочными проблемами, говорится в последнем отчете.