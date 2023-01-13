Чехи голосуют на президентских выборах

Граждане Чехии избирают президента. На пост главы государства в числе восьми кандидатов претендует бывший премьер-министр Андрей Бабиш, недавно оправданный по делу о мошенничестве и предлагающий провести в Праге "саммит мира" по Украине.

На голосование выделили два дня пятницу и субботу. Социологи считают, что только у трех кандидатов есть шанс стать президентом. Помимо Бабиша, это генерал армии и экс-председатель Военного комитета НАТО Петр Павел и и бывший ректор Университета Менделя в городе Брно экономист Дануша Нерудова.

И Павел, и Нерудова в большой политике новички. Каждый из них, согласно опросам, опирается на поддержку в 26% - 27% избирателей. Как ожидается, предварительные итоги голосования станут известны вечером 14 января.

Чешские политологи уверены, что в первом туре победитель не определится и потребуется второй тур голосования. Он запланирован на 27-28 января.

Кандидат, выигравший выборы, заменит на посту президента Милоша Земана.