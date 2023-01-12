Погиб в Соледаре - похоронен в Буче. Жизнь и смерть украинского солдата Владимира Кербута крепко связаны с двумя самыми кровавыми эпизодами российского вторжения в Украину. Владимиру было 46 лет, 25 из них он прослужил полицейским, прежде чем добровольно записаться в армию, когда началась война. Спустя несколько недель улицы Бучи были усеяны трупами мирных жителей.

Сейчас далеко, в Соледаре, горстка товарищей Кербута сопротивляется, как может, натиску русской армии и группы наёмников Вагнера, которые стремятся одержать первую крупную победу России за последние месяцы. Спутниковые снимки показывают почти полное разрушение кварталов города, если сравнить их со снимками тех же мест, сделанными несколько месяцев тому назад.

Президент Украины Владимир Зеленский обещает сделать все возможное, чтобы Соледар и соседний Бахмут не попали в руки врага, который, похоже, намерен захватить эти города любой ценой.

Улицы Соледара практически пусты, но в подвалах находятся много жителей города, в основном пожилых людей, которые отказываются покидать родные места.