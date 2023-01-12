В лондонском аэропорту изъяли уран при досмотре посылки: ведется расследование

Британская антитеррористическая полиция проводит расследование после обнаружения в лондонском аэропорту Хитроу посылки с ураном. Она прибыла в Соединенное Королевство пассажирским рейсом перед Новом годом. С правоохранительными органами связались пограничники после того, как химический элемент был идентифицирован.

Хэмиш де Бреттон-Гордон, эксперт: "Такого вещества абсолютно не должно быть на коммерческом авиалайнере. Мы можем перевозить ядерные материалы, такие как уран и плутоний, по всему миру. Обычно это делается в хорошо защищенныхспециальных контейнерах, но не на пассажирских лайнерах".

Британские СМИ со ссылкой на свои источники писали, что содержавший загрязненный материал, был доставлен в Великобританию из Омана. Первоначально посылку отправили из Пакистана.

Салли Лейвесли, консультант по управлению рисками: "Это может означать, что Лондон возможно используют для торговли ураном и для проверки того, сколько можно продать. Это очень серьезно. Если все так, то это показатель наращивания вооружений, которое мы наблюдаем".

В правоохранительных органах отметили, что количество урана было незначительным и не представляло угрозы для людей. Арестов в связи с произошедшим не производилось.