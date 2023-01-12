В Швеции найдено крупнейшее в Европе месторождение редкоземельных металлов

Горнодобывающая компания LKAB объявила об обнаружении крупнейшего в Европе месторождения редкоземельных элементов. Речь идет о металлах, необходимых для высокотехнологичного производства.

Залежи находятся недалеко от рудника Кируна на севере страны. Как пояснили в компании, месторождение содержит около 585 миллионов тонн руды и, по меньшей мере, миллион тонн празеодима и оксида неодима, материалов, которые используются для производства специальных магнитов, применяемых в электромобилях, экранов для компьютеров и ветряных турбин.

Месторождение, по словам специалистов, обеспечит "значительную часть потребностей этих металлов Европы". LKAB предупреждает, что потребуется еще два года, чтобы узнать, когда можно будет приступить к эксплуатации месторождения.

Предполагается, что пройдет 10-15 лет, прежде чем можно будет начать добычу и поставлять сырье на рынок.