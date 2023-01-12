Бум бутиков секонд-хенд в России

На фоне ухода из России западных брендов из-за вторжения в Украину и связанного с этим роста цен, все больше появляется магазинов секонд-хенд. Особенно высокий спрос на детскую одежду, обувь и игрушки, что неудивительно - дети растут быстро. Клиенты, как правило, сдают вещи в хорошем состоянии. После продажи сданного товара люди получают деньги за вычетом комиссии. По словам Юлии, хозяйки бутика, это способ заработать.

Юлия Маслакова, владелица магазина: "Насколько я понимаю, все равно сейчас у людей немножко зарплаты снизилась, люди уже сейчас любыми способами хотят заработать ".

В этом магазине продается женская одежда, обувь и аксессуары как американских и европейских марок, так и местных дизайнеров. Владелица бутика Мария говорит о преимуществах секонд-хенда.

Мария Голоха, владелица магазина: "Вы знаете, вы приходите к нам, и у нас все есть в наличии. Но если вы хотите какой-то определенный бренд, то вам придется заказывать за границей и ждать два-три месяца, а иногда даже больше".

Из-за российской агрессии в Украине двери своих магазинов закрыли сотни брендов, включая такие крупные торговые сети как Zara, H&M и Uniqlo, пользовавшиеся большой популярностью у россиян.