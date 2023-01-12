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Германия

Разногласия в правительстве Германии по поводу поставок "Леопардов" Украине

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 Alexander Kazakevich
Министр обороны ФРГ пообещала поставить Украине 40 бронетранспортеров "Marder" в первом квартале года, но не стала комментировать планы Польши передать ВСУ танки "Leopard-2".
Министр обороны ФРГ пообещала поставить Украине 40 бронетранспортеров "Marder" в первом квартале года, но не стала комментировать планы Польши передать ВСУ танки "Leopard-2".   -   Авторское право  Robert Michael/dpa via AP

Германия пока не одобрила поставку Вооружённым силам Украины роты боевых танков "Leopard-2", которые размещены в Польше и имеют ограничения на реэкспорт.

В ходе визита в Саксонию, где дислоцируются войска Бундесвера, участвующие в Объединенной оперативной группе НАТО, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что не получала запросов от стран-партнёров на трансфер "Леопардов", а их передача напрямую правительством Германии "пока не стоит на повестке".

Министр также сообщила, что Берлин постарается отправить 40 обещанных Киеву БМП "Marder" до конца марта.

Сейчас мы адаптируемся к изменившейся ситуации, в распоряжение ВСУ поступят "Мардеры". И я считаю, это правильный подход: мы ничего не исключаем, но относимся к вопросу военной помощи взвешенно, исходя из наших целей и стоящих вызовов, при этом действуя в координации с нашими союзниками.
Кристина Ламбрехт
Министр обороны ФРГ

Днём ранее во Львове на встрече с Владимиром Зеленским президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности Варшавы отправить украинцам 14 единиц танков "Leopard-2" "в рамках международной коалиции".

За передачу "Леопардов" высказался вице-канцлер Германии, представитель "зелёных" Роберт Хабек. По его словам, ФРГ "не должна стоять на пути у стран, которые принимают решения поддержать Украину".

Как пишет издание "Politico", теоретически последнее слово остаётся за Олафом Шольцом, но после публичного заявления Хабека отказ канцлера может привести к расколу правящей коалиции.