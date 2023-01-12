Бразилия: поиск виновных, ожидание новых протестов и возвращение Болсонару

Столица Бразилии превратилась в подобие места преступления после антиправительственных протестов, кульминацией которых стал штурм официальных зданий в минувшее воскресенье

Полиция ищет улики в здании Верховного суда страны.

В настоящее время ведется сразу несколько расследований, цель которых выяснить, кто несет ответственность за события, потрясшие страну до глубины души.

Это было конкретное нападение. Это был акт вандализма, безумие! Если вам не нравятся результаты (выборов)... мне, например, не понравились результаты 2018 года, но я не стала крушить все вокруг Моэма ду Праду Перейра работница государственного сектора

Предполагается, что за кулисами хаоса, развернувшегося в минувшее воскресенье, стоят сторонники бывшего президента Жаира Болсонару, которые отказываются признавать поражение.

Но некоторые здесь скептически относятся к тому, что говорят ведущие СМИ, обвиняя их во лжи.

Эльма, жительница Бразилиа:

— Даже когда Лула был в правительстве, "движение безземельных", а также бездомные делали это. Коренные жители (демонстранты) тоже... всегда были эти демонстрации, где они все ломали. И теперь они называют это антидемократическим и террористическим? Получается, в прошлом они тоже были террористами... Почему их так не называли? В то время никого не сажали в тюрьму. Никто не был под следствием.

На этот раз было задержано 1500 человек, многие остаются под стражей. У властей есть 5 дней, чтобы предъявить им обвинения.

Сторонники Лулы да Силвы и члены бывших правительств из Рабочей партии убеждены, что протестующие стремились посеять хаос и вызвать военную интервенцию... и представляют собой самую большую угрозу демократии в стране.

Жозе Эдуарду Кардозу, бывший министр юстиции Бразилии:

_— Демократия терпит все, кроме действий, направленных на ее уничтожение. Если мы не будем оперативно действовать против тех, кто хочет разрушить демократию, мы ее потеряем. Виновных нужно сажать за решетку. Если за этим стоят политики, они должны лишиться своих мандатов. А с точки зрения гражданской ответственности - виновные должны заплатить из своих средств за ущерб, нанесенный госимуществу. _

Властям и народу Бразилии на то, чтобы осознать, что произошло, понадобится какое-то время. Но его может не оказаться, поскольку на этой неделе объявлены новые антиправительственные демонстрации.

Масла в огонь подливает и Жаир Болсонару, накануне он был выписан из больницы во Флориде и объявил, что намерен вернуться на родину. При этом бывший президент дистанцировался от участников беспорядков, заявив, что они "пересекли черту".