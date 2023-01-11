ISW: Соледар не взят, в городе продолжаются бои

"Российской армии не удалось захватить весь Соледар, несмотря на несколько ложных заявлений России, что город взят, и что Бахмуту грозит неминуемое окружение", сообщает Институт изучения войны.

По данным института, российские войска столкнулись со "скоординированным украинским сопротивлением" вблизи Бахмута.

"Кто и какие кварталы города контролирует на самом деле, сказать сложно из-за динамичных локальных боев, вместе с тем российским силам в течение нескольких месяцев не удалось добиться значительных тактических успехов в районе Соледара", - отмечается в отчете аналитического центра.

К 10 января Институт изучения войны получил лишь визуальное подтверждение присутствия сил ЧВК Вагнера в центре Соледара.

Стратегическая важность этого города не очевидна, но его захват был бы важен по двум причинам. Во-первых, это позволит российским войскам приблизиться к Бахмуту. Кроме того, Россия смогла бы использовать доступ к глубокой, похожей на город, сети туннелей в соляных шахтах Соледара для проникновения на территорию, контролируемую Украиной.

Размеры этих шахт внушительны: протяженность туннелей составляет около двухсот километров на глубине до 300 метров. Здесь есть большие подземные помещения, камеры, некоторые из которых достаточно велики для проведения футбольных матчей и симфонических концертов.

Министерство обороны Великобритании полагает, что армия России близка к захвату Соледара, но отмечает, что Москва "вряд ли" сможет тут же взять Бахмут из-за "стабильной линии обороны" Украины.

В Институте изучения войны добавляют, захват Соледара не обязательно позволит российским силам установить контроль над важнейшими украинскими наземными линиями коммуникаций, ведущими в Бахмут.