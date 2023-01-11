Протесты в Тегеране: "Смерть Франции!"

Гнев сторонников жёсткой линии иранского режима изливается у стен французского посольства в Тегеране. Криками "Смерть Франции! Смерть Израилю! Смерть США!" они выражают свое негодование по поводу карикатур на лидера Исламской Республики аятоллы Али Хаменеи, появившихся во французском сатирическом журнале Charlie Hebdo, сотрудники которого в 2015 году стали жертвами кровавой расправы джихадистов после публикации карикатур на пророка Мухаммеда.

Сами манифестанты истово соблюдали законы шариата: мужчины протестовали отдельно, женщины - отдельно, но все с одинаковым благоговением демонстрировали верность Хаменеи, своему духовному лидеру.

Власти Исламской республики резко отреагировали на публикации журнала, возложив ответственность на французское правительство. МИД Ирана заявил, что "не приемлет попрания своих исламских, религиозных, национальных ценностей", и что Франция "не имеет право оскорблять их под предлогом свободы слова". А главнокомандующий Революционной гвардией напомнил сотрудникам Charlie Hebdo о расправе с писателем Салманом Рушди в августе 2022 года в американском штате Нью-Йорк. Рушди получил серьёзные ножевые ранения.