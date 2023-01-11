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Германия

Полиция штурмует Лютцерат

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 Euronews
Полиция штурмует Лютцерат
Полиция штурмует Лютцерат   -   Авторское право  Michael Probst/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Немецкая полиция окружила деревню Лютцерат под Дюссельдорфом и приступила к выдворению оттуда экоактивистов.

Небольшой пустующий населённый пункт должны снести для того, чтобы расширить добычу бурого угля в расположенном рядом карьере.

Но экоактивисты, приехавшие в Лютцерат со всей страны, приковывают себя цепями к заборам и столбам, забрасывают полицейских камнями и пиротехникой. Расширение добычи они считают "предательством Парижского соглашения" и даже отправили местным властям два иска; их, впрочем, отклонили. Действия горнодобывающей компании признаны законными.

Власти Германии ранее запланировали полностью прекратить добычу бурого угля к 2038 году, а карьер, о котором идёт речь, должен быть закрыт уже к 2030-му. Два энергоблока угольной электростанции, расположенной неподалёку от Лютцерата, собирались закрыть в декабре. Но на фоне энергетического кризиса их работу продлили ещё минимум на два года.