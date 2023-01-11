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мир

Ушел из жизни кардинал Джордж Пелл

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 Euronews
Архив
Архив   -   Авторское право  Gregorio Borgia/Copyright 2020 The AP. All rights reserved.

Австралийский кардинал Джордж Пелл, которого на родине судили по обвинениям, связанными с педофилией, скончался в возрасте 81 года.

До начала процесса Пелл занимал должность казначея Ватикана. После обвинительного приговора 2019 году он провел за решеткой 13 месяцев. В апреле 2020 года священник был полностью оправдан высшей судебной инстанцией Австралии.

Святой Престол приветствовал это решение. Пятого января Пелл присутствовал на похоронах почетного папы римского Бенедикта XVI.