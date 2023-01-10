"Так выглядит безумие": Зеленский - о попытках России взять Соледар

Жертвами российского удара по рынку в поселке Шевченково Харьковской области Украины стали, по данным местных властей, два человека, еще пятеро получили ранения.

Украинский президент накануне провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждалась ситуация на востоке страны. Владимир Зеленский отметил, что российские войска сконцентрировали свои основные усилия на городе Соледаре и назвал обстановку там чрезвычайно сложной.

Владимир Зеленский, президент Украины: "Что Россия хотела там выиграть? Все полностью разрушено, жизни почти не осталось. И тысячи их людей потеряны: вся земля под Соледаром в трупах оккупантов и в шрамах от ударов. Так и выглядит безумие".

Зеленский также выразил уверенность, что результатом тяжелой и длительной битвы за Донбасс станет его полное освобождение от российских войск. С наступлением холодов жителям восточных районов Украины приходится особенно тяжело в условиях повреждённой жизненно важной инфраструктуры и продолжающихся российских обстрелов.