Анналена Бербок посетила Харьков

"Харьков представляет собой абсолютное безумие российской агрессивной войны", - заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок после необъявленного визита в этот разрушенный город на северо-востоке Украины. Она посетила детей в больнице и встретилась с группой подростков.

В Харькове Бербок пообещала Киеву дальнейшую поддержку со стороны Германии, в том числе поставками оружия. Она стала первым высокопоставленным западным политиком, посетившим восток Украины после начала российского вторжения. Главу немецкого внешнеполитического ведомства сопровождали министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, посол Украины в Германии Алексей Макеев и мэр Харькова Игорь Терехов.

Москва, не скрывающая своего возмущения западными поставками вооружений, уверяет, что они не изменят ход войны. Во вторник минобороны РФ заявило об уничтожении поставленного США радара и артиллерийской системы на Донецком фронте.

В результате последних российских обстрелов был частично разрушен многоэтажный жилой дом в Херсоне - городе, который Москва несколько месяцев тому назад объявила российским. Оставив Херсон, который перешёл под контроль наступающих украинских войск, российские военные не прекращают его обстреливать. Украинские власти установили по всему городу мобильные приюты для размещения пострадавших.

Россия пытается компенсировать свое поражение в Херсоне, взятием Бахмута, в котором почти не осталось жителей. Вооружённые силы Украины изо всех сил сопротивляются натиску российской армии и наёмников группы Вагнера.