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мир

Афганцы против "Запасного"

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 Михаил Саленков
Мемуары принца Гарри стали мировым бестселлером в первый же день
Мемуары принца Гарри стали мировым бестселлером в первый же день   -   Авторское право  Michael Sohn/AP

Слова британского принца Гарри об убийстве боевиков движения "Талибан" во время службы в Афганистане вызвали протесты в этой стране, всколыхнув воспоминания о жертвах среди мирного населения в результате авиаударов войск коалиции, сообщает "Ассошиэйтед Пресс".

Мулла Абдулла рассказал журналистам, что в 2011 году потерял девятерых близких после того, как британская ракета попала в его дом в провинции Гильменд.

"Мы призываем международное сообщество отдать этого человека под суд и выплатить нам компенсацию: мы потеряли дом, членов нашей семьи, мы потеряли средства к существованию", - приводит агентство слова мужчины.

Представитель временного правительства талибов Абдулкахар Белхи, комментируя признания принца, назвал действия войск коалиции "травмой, нанесенной афганскому народу":

"Комментарии принца Гарри являются небольшим примером травмы, нанесенной афганскому народу от рук оккупационных сил, которые без счета убивали невинных", - цитирует Белхи турецкое информационное агентство "Анадолу".

Преподаватель университета Сайед Ахмад Сайед, с которым побеседовали журналисты "Ассошиэйтед Пресс", сказал, что "действия, совершенные принцем Гарри, его друзьями или кем-либо еще в Гильменде и в других провинциях Афганистана, неприемлемы и жестоки".

В книге воспоминаний под названием "Запасной" принц Гарри рассказывает, что относился к убитым им боевикам "Талибана", как к пешкам, которых убирают с доски. Герцог Сассекский отслужил в британской армии 10 лет. Дважды принимал участие в боевых действиях в Афганистане в качестве пилота вертолета. Его книга уже вызвала немало критики и в Великобритании. В Букингемском дворце содержащиеся в ней факты пока не комментировали.