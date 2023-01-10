Президента французской федерации футбола обвинили в неуважении и сексуальных домогательствах

Президент французской федерации футбола Ноэль Ле Грет может покинуть свой пост из-за неудачных высказываний в адрес бывшего футболиста сборной Франции Зинедина Зидана и обвинений в сексуальных домогательствах.

Члены исполнительного комитета федерации собираются на внеочередное заседание для обсуждения сложившейся ситуации.

8 января Ле Грет заявил в интервью, что его не интересует тренерское будущее Зидана, кандидатура которого обсуждалась в качестве главного наставника сборной на замену Дидье Дешаму, и что он даже не ответил бы на его звонок. Эти слова вызвали резкую критику во Франции и уже на следующий день Ле Грет принес извинения Зидану.

_"На мой взгляд, у президента федерации есть ряд обязанностей, которые он должен выполнять. Я считаю, что он не справляется с одной из важнейших - представительской. Учитывая, что речь _идет об одной из крупнейших федераций Франции, это - серьезная проблема", - сказала министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера.

Зинедина Зидана поддержал нападающий французской сборной и ПСЖ Килиан Мбаппе, написавший в Твиттере: "Зидан и есть Франция. Не стоит неуважительно относиться к легенде".

Главным тренером сборной Франции до 2026 года остается Дидье Дешам, с которым команда дошла до финала этого чемпионата мира и выиграла "золото" предыдущего.