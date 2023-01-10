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Франция

Французские профсоюзы выходят на тропу войны

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 Кнарик Хачатрян
Протесты во Франции против пенсионной реформы, инициированной правительством
Протесты во Франции против пенсионной реформы, инициированной правительством   -   Авторское право  Michel Euler/Copyright 2017 The AP. All rights reserved.

Профсоюзы Франции мобилизуются после объявления правительством страны о реформе пенсионной системы. Она повышает возраст выхода на заслуженный отдых с 62 до 64 лет. По словам премьер-министра Элизабет Борн, эти меры необходимы для обеспечивания выживания системы и будут вводиться поэтапно до 2030 года. 

 Профсоюзы давно предупреждали, что будут выступать против любого увеличения пенсионного возраста до 64 или 65 лет.

Лоран Бержер, генеральный секретарь профсоюза CFDT, говорит: 

"После правительственного объявления о реформе все профсоюзы немедленно собрались вместе, чтобы выработать общий ответ межпрофессиональной мобилизации. Это произойдет в форме первого дня забастовок и демонстраций 19 января 2023 года".

Профсоюзы, категорически отвергают проект и предупреждают, что мобилизация 19 января станет лишь началом серии акций, направленных на то, чтобы заставить правительство уступить. Они говорят, что нововведения сильно ударят по всем работникам, и особенно по тем, кто рано начал работать или занимается тяжёлым физическим трудом. Однако пенсионная реформа, инициированная правительством, пользуется поддержкой работодателей и консервативных сил.