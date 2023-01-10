Первый запуск спутников с территории Великобритании провалился

Первый в истории запуск космических спутников с территории Великобритании завершился неудачно после того, как ракета-носитель воздушного запуска LauncherOne американской компании Virgin Orbit не смогла вывести аппараты на орбиту.

"Похоже, мы столкнулись с аномалией, которая помешала нам достигнуть орбиты. Мы оцениваем информацию", - сказано в заявлении Virgin Orbit в "Твиттере", которая удалила ранее размещенную публикацию об успешном пуске LauncherOne.