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Великобритания

Первый запуск спутников с территории Великобритании провалился

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 Вероника Доваль
Ракета-носитель воздушного запуска LauncherOne
Ракета-носитель воздушного запуска LauncherOne   -   Авторское право  UK Space Agency/AP

Первый в истории запуск космических спутников с территории Великобритании завершился неудачно после того, как ракета-носитель воздушного запуска LauncherOne американской компании Virgin Orbit не смогла вывести аппараты на орбиту.

"Похоже, мы столкнулись с аномалией, которая помешала нам достигнуть орбиты. Мы оцениваем информацию", - сказано в заявлении Virgin Orbit в "Твиттере", которая удалила ранее размещенную публикацию об успешном пуске LauncherOne.