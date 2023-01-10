"Заповедник для цифровых кочевников"

"Заповедником для цифровых кочевников" в шутку именуют свой проект создатели масштабной программы, под которую отведена практически вся юго-восточная часть Эстонии, сразу три уезда. Сеть под названием "Купланд" объединяет компании, которые предлагают совместить удалённую работу и отдых на лоне природы — как бы это ни казалось невозможным.

Аве Оит, предпринимательница:

"Моя семья хотела уехать на школьные каникулы, заняться чем-нибудь хорошим вместе. Но у взрослых нет школьных каникул, им всё равно нужно работать. Поэтому мы объединили полезное с приятным".

В "Купланд" входят уже более трёх десятков самых разных компаний — от гостиниц и кафе до целых ферм, где работать можно и в одиночестве, и с собственной командой, и в кругу семьи. Авторы проекта уверены, что так эффективность удалённой работы только вырастет.

Эркки Пеэтсалу, хозяин фермы Хаани:

"Работодатели начинают понимать, что сегодня для людей календарный отпуск сам по себе уже не приносит удовлетворения; нужно вносить изменения в их ежедневный рабочий распорядок. Здесь, на нашей творческой ферме, вы можете ухаживать за овцами или заняться спортом, физкультурой и пешими прогулками".

Организаторы надеются, что для трёх уездов юго-восточной Эстонии этот проект принесёт прибыль и станет локомотивом местной экономики.

Леннарт Либа, директор Центра развития Пылвамаа:

"Сеть удалённой работы могла бы стать в регионе крупнейшим работодателем, увеличить добавочную стоимость. Мы не можем перевести сюда крупные предприятия из-за нехватки рабочей силы. Но эта среда — повседневная жизнь на природе — могла бы привлечь людей как из Эстонии, так и из-за рубежа".

По словам организаторов, в 2021 году в "Купланд" приехали более 3 тысяч человек, а в 2022 — уже более 7600. Появились и первые гости из Америки, Азии и Австралии.