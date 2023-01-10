Рост цен после перехода на евро

Хорватские покупатели столкнулись с заметным ростом цен после перехода страны на евро. Граждане возмущены: по их мнению, недобросовестные торговцы пытаются заработать на том, что не все могут "на ходу" пересчитывать стоимость товаров в новой валюте.

Правительство Хорватии и центробанк призывали не округлять цены вверх, но многие предприниматели этому совету не последовали; власти назвали такие действия "несправедливой спекуляцией".

Многие продавцы признают, что цены изменились, но по их словам, это произошло лишь из-за округленияпри пересчёте по курсу, а учитывая высокую инфляцию, цены не могли не вырасти.

Далибор Кратохвил, председатель Хорватской торгово-промышленной палаты:

"У них были основания для повышения цен. Другое дело, что они не следовали закону, а округлили цены вверх, и это было ошибкой".

Власти страны не исключают, что создадут "чёрные списки" недобросовестных продавцов, необоснованно поднимающих цены. Сотни инспекторов проверяют розничных торговцев по всей стране. Правда, за первые девять дней года выписали всего два штрафа.