Бельгия продлевает работу двух атомных реакторов

Бельгия продлевает работу двух атомных реакторовКомментарии
Правительство Бельгии продлевает эксплуатацию двух из семи своих атомных реакторов на десять лет, начиная с ноября 2026 года.
Об этом власти договорились с французской компанией-оператором Engie, при этом часть вопросов все еще обсуждается.
Премьер-министр страны Александр де Кроо заявил, что это решение позволит Бельгии расширить работу двух "новейших атомных электростанций" и вернуть контроль над своей "энергетической судьбой".
В марте правительство Бельгии объявило о своем решении отложить на десять лет полный отказ от атомной энергетики, который первоначально планировался на 2025 год. Семь реакторов должны были поэтапно прекратить производство в период с конца 2022 по 2025 год, и один из них уже был остановлен в конце сентября.
На такой шаг власти были вынуждены пойти из-за российского вторжения в Украину и сопутствующего ему энергетического кризиса.
Бельгийский оператор электрических сетей предупредил, что без расширения ядерной программы страна столкнется со значительным дефицитом электроэнергии зимой 2026-2027 годов.