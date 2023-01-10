Бельгия продлевает работу двух атомных реакторов

Правительство Бельгии продлевает эксплуатацию двух из семи своих атомных реакторов на десять лет, начиная с ноября 2026 года.

Об этом власти договорились с французской компанией-оператором Engie, при этом часть вопросов все еще обсуждается.

Премьер-министр страны Александр де Кроо заявил, что это решение позволит Бельгии расширить работу двух "новейших атомных электростанций" и вернуть контроль над своей "энергетической судьбой".

Это производство чрезвычайно эффективной энергии, которая не производит парниковых газов, и здесь бельгийское государство станет важным партнером. В прошлом очень часто говорили, что решения в отношении бельгийской энергетической политики принимаются не в Брюсселе, а в других столицах. Теперь, с этим соглашением, решения будут приниматься в нашей стране Александр де Кроо премьер-министр Бельгии

В марте правительство Бельгии объявило о своем решении отложить на десять лет полный отказ от атомной энергетики, который первоначально планировался на 2025 год. Семь реакторов должны были поэтапно прекратить производство в период с конца 2022 по 2025 год, и один из них уже был остановлен в конце сентября.

На такой шаг власти были вынуждены пойти из-за российского вторжения в Украину и сопутствующего ему энергетического кризиса.

Бельгийский оператор электрических сетей предупредил, что без расширения ядерной программы страна столкнется со значительным дефицитом электроэнергии зимой 2026-2027 годов.