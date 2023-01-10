Армения не примет у себя учения ОДКБ

Армения не примет совместные военные учения ОДКБ, запланированные на февраль. Ою этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. По его словам, проведение манёвров "нецелесообразно".

В ноябре прошлого года Пашинян отказался подписывать итоговую декларацию саммита ОДКБ, заявив о недостаточной поддержке со стороны союзников и в первую очередь России.

Никол Пашинян, премьер-министр Армении:

"Проблема не только в том, что организация отказалась осудить действия Азербайджана. Я тут я хотел бы сосредоточиться скорее на на нашем восприятии проблемы, а не на взглядах других сторон или на нашем восприятии других".

В середине декабря Ереван обвинил Баку в блокаде Лачинского коридора, который связывает Армению с теми районами Нагорного Карабаха, которые остаются под контролем армян; в результате туда прекратились поставки продовольствия и жизненно важных товаров. В Азербайджане это категорически отрицают.

Российских миротворцев, которые расположены в Лачинском коридоре с конца 2020 года, Пашинян обвинил в неспособности или нежелании обеспечивать его безопасность, и во вторник заявил, что следует обратиться в Совет Безопасности ООН с просьбой наделить российский контингент международным мандатом или вовсе разместить в Нагорном Карабахе многонациональную миссию.