Российский ракетный удар по рынку

Российские войска нанесли ракетный удар по рынку в посёлке Шевченково в Харьковской области. По сообщениям украинских официальных лиц, погибли по меньшей мере два человека, ещё три женщины и 10-летняя девочка получили ранения. Под завалами ещё могут оставаться люди.

В минобороны России заявляют о нанесении новых ударов по украинским войскам на Краснолиманском направлении.

В Кремле при этом заявляют, что анонсированные поставки западной военной техники Украине не помогут изменить ситуацию.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ:

"Принципиально эти поставки ничего на Украине изменить не смогут и не могут. Эти поставки могут добавить боли украинскому народу и затянуть их страдания, но принципиально они ничего решить не смогут и сорвать процесс достижения целей специальной военной операции эти поставки неспособны".

В минобороны Украины в понедельник сообщили, что российские войска начали новый мощный штурм города Соледар в Донецкой области, к северу от Бахмута.

В понедельник в руководстве самопровозглашённой ДНР заявили о взятии села Бахмутское в том же районе. В то же время ЧВК "Вагнер" в соцсетях заявили, что это населённый пункт взяли они, причём ещё в декабре.