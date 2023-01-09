English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
Украина

Российский ракетный удар по рынку

Access to the comments Комментарии
 Euronews
Последствия удара по рынку
Последствия удара по рынку   -   Авторское право  SERGEY BOBOK/AFP or licensors

Российские войска нанесли ракетный удар по рынку в посёлке Шевченково в Харьковской области. По сообщениям украинских официальных лиц, погибли по меньшей мере два человека, ещё три женщины и 10-летняя девочка получили ранения. Под завалами ещё могут оставаться люди.

В минобороны России заявляют о нанесении новых ударов по украинским войскам на Краснолиманском направлении.

В Кремле при этом заявляют, что анонсированные поставки западной военной техники Украине не помогут изменить ситуацию.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ:

"Принципиально эти поставки ничего на Украине изменить не смогут и не могут. Эти поставки могут добавить боли украинскому народу и затянуть их страдания, но принципиально они ничего решить не смогут и сорвать процесс достижения целей специальной военной операции эти поставки неспособны".

В минобороны Украины в понедельник сообщили, что российские войска начали новый мощный штурм города Соледар в Донецкой области, к северу от Бахмута.

В понедельник в руководстве самопровозглашённой ДНР заявили о взятии села Бахмутское в том же районе. В то же время ЧВК "Вагнер" в соцсетях заявили, что это населённый пункт взяли они, причём ещё в декабре.