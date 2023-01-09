САША ВАКУЛИНА, Euronews:

Министерство обороны Великобритании и американский Институт изучения войны сходятся в том, что российские войска готовятся к отражению возможных украинских контрнаступлений. Вопрос в том, где именно они могут произойти?

Два равновероятных сценария, по оценке британского военного ведомства, это контрнаступление на северо-востоке Украины, в районе Луганска, и на юге, в Запорожской области.

За последние недели Россия усилила оборонительные укрепления в центральной части Запорожской области, особенно между городами Васильевка и Орехов. РФ держит крупные силы в этом секторе, заявляют в министерстве обороны Великобритании. Украинский прорыв на запорожском направлении представляет серьезную угрозу российскому мосту, связывающему Ростовскую область с оккупированным Крымом.

Второй сценарий контрнаступления - украинский прорыв в Луганской области, который может еще больше отдалить цель России, заключающуюся в том, чтобы занять весь Донбасс.

Министерство обороны Великобритании заявляет: то, как Россия усиливает оборону, свидетельствует, что командиры всерьёз рассматривают перспективу крупных наступательных действий со стороны Украины.

Решение же вопроса о том, какой из этих угроз уделить первоочередное внимание, вероятно, - одна из главных дилемм для тех, кто в российской армии занимается оперативным планированием.

О том, что готовится новая фаза украинского контрнаступления свидетельствуют, через десять месяцев после начала полномасштабного вторжения РФ, поставки боевых бронированных машин, обещанные западными союзниками Украины за последние несколько дней. При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в понедельник, что "эти поставки не смогут ничего изменить".