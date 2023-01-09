Пакистан: помощь срочная и долгосрочная

Миллиарды долларов требуются Пакистану для восстановления после катастрофических наводнений, которые обрушились на страну летом прошлого года. Об этом заявил глава правительства республики на конференции спонсоров под эгидой ООН. До сих пор некоторые территории Пакистана затоплены, а миллионы людей остаются без постоянного жилья.

Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН:

"Мы должны поддержать героические действия пакистанского народа нашими собственными усилиями и масштабными инвестициями, чтобы укрепить пакистанское общество на будущее. Устойчивое восстановление Пакистана обойдется более чем в 16 миллиардов долларов США, а в долгосрочной перспективе потребуется гораздо больше".

Средства нужны не только на восстановление уничтоженной инфраструктуры, но и на долгосрочные программы, которые позволят Пакистану адаптироваться к меняющемуся климату.

Эммануэль Макрон, президент Франции:

"Мы решили мобилизовать в общей сложности 260 миллионов евро на проекты в Пакистане, которые должны будут решать проблемы устойчивого восстановления и, следовательно, адаптации к климатическим изменениям".

В ноябре на саммите COP27 в Египте было достигнуто соглашение о том, что богатые страны будут помогать развивающимся в борьбе с последствиями климатических изменений. Сбор помощи Пакистану называют первой серьёзной проверкой этих обещаний.