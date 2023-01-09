В Донбасс пришли сильные морозы

В минувшие выходные восток Украины испытал на себе первые сильные зимние морозы. Ночью температура опускалась до -20 градусов.

В Торецке и его окрестностях по-прежнему живут около 16 тысяч человек. Этот город находится всего в 20 километрах от Бахмута, вокруг которого сейчас идут ожесточенные бои.

Условия жизни в прифронтовой зоне очень тяжелые. Воду привозят в цистернах, продукты раздают в специальных пунктах. А зимой еще и холода. Власти делают все возможное, чтобы помочь людям согреться. Прошлой ночью даже дали электричество.

"Ночью у меня есть собаки и кошки, они согревают меня. Хоть в квартире минус и на стенах лед. Но живем, поймите, раньше во время войны в 1941 году было еще хуже. А сейчас жить можно", - считает Лена.

В Торецке много плохо изолированных многоквартирных домов советской постройки. В одном из них живет семидесятилетняя Лидия. Она говорит, что бежала из родной деревни, которая оказалась в самом центре боевых действий.

"Я очень боюсь, но ситуация безвыходная. Это ужасно. Громкие взрывы. Боюсь, но что делать", - говорит Лидия.

Совсем рядом слышен рев войны, но 6-летняя Ксения и 10-летний Данил отважились поиграть на улице. Верхние этажи соседнего дома были полностью разрушены в результате российского удара.

"Когда взрывы и калаши и автоматы здесь слышно и непонятно что над нами летает, это капец какой-то", - говорит ребенок.