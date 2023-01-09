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Хорватия

Очереди на хорватской границе

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 Михаил Саленков
Автомобильные очереди на хорватской границе
Автомобильные очереди на хорватской границе   -   Авторское право  DENIS LOVROVIC/AFP

На въезде в Хорватию длинные автомобильные пробки и очереди на пограничных пунктах. Это связано с окончанием новогоднего сезона отпусков, а также вступлением Хорватии в Шенгенскую зону.

"Шестнадцать часов, катастрофа! Как Хорватия может двигаться в Европу таким путем?! Шестнадцать часов без воды, без еды", - жалуется один из попавших в пробку автомобилистов.

Директор службы дорожных сборов Иван Рибичич объясняет: "Так совпало сейчас. Выходные, праздники, каникулы. Те, кто уезжал на католическое и православное Рождество, возвращаются, поэтому пограничные переходы переполнены".

Хорватия с первого января стала 27-й страной ЕС, присоединившейся к шенгенскому соглашению. Границы с Италией, Словенией и Венгрией теперь открыты, однако пограничный режим сохраняется на востоке страны, с не входящими в ЕС и "шенген" Боснией, Черногорией и Сербией.