Жители Бразилиа: "Это вандализм, уничтожение нашего наследия"

Глава бразильского государства Лула да Силва в понедельник провёл заседание с членами кабинета министров в президентском дворце Планалту. По мнению обозревателей, как бы подчеркивая: ничто не сможет воспрепятствовать работе исполнительной власти.

На улицах Бразилиа опрошенные журналистами жители столицы "переваривали" бурные события предыдущего дня, и преобладающим настроением был шок.

"Такое поведение не может быть принято, - говорит этот юноша. - Я не на стороне победителя (президентских выборов - прим.ред.), но думаю, что это смешно и абсурдно. Демократию нужно уважать"...

"Я не согласна с тем, свидетелями чему мы были вчера, потому что это вандализм, это уничтожение нашего наследия. Если вы хотите выразить своё мнение, вы должны выразить его другим способом", - добавляет эта девушка.

"Подобного мы никогда не видели! Вандалы разрушают наше общественное достояние. Неправильно вторгаться в здания, которые являются госсобственностью", - заключает этот мужчина.

Глава Верховного суда предписал незамедлительно демонтировать лагерь сторонников экс-президента Болсонару напротив штаба вооруженных сил в столице и запретить до конца января въезд грузовиков или автобусов с манифестантами в федеральный округ Бразилиа.