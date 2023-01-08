Удар по Краматорску: в ВСУ назвали ложью заявление Москвы о крупных потерях украинских военных

В воскресенье российские силы нанесли массированные ракетные удары по Краматорску. В министерстве обороны России заявили о проведении операции возмездия за обстрел ВСУ базы российских военных в Макеевке в ночь на первое января.

Игорь Конашенков, официальный представитель минобороны России: "В результате массированного ракетного удара по данным пунктам временной дислокации подразделений ВСУ, уничтожено более 600 украинских военнослужащих".

В ВСУ заявление Москвы о крупных потерях украинских военных в результате удара по Краматорску назвали ложью и информационной операцией.

Мэр Краматорска Александр Гончаренко опубликовал в Facebook кадры на которых запечатлены последствия удара по городу. "Повреждения получили 2 учебных заведения, 8 многоквартирных домов и гаражи. Без жертв", — сообщил градоначальник.

В воскресенье стало известно об обмене пленными между Россией и Украиной - 50 на 50. Российских военнослужащих, как сообщили в минобороны, доставят в Москву для лечения и реабилитации.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал в соцсетях кадры возвращения домой украинских военных: сидя в автобусе они пели национальный гимн.