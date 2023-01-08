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мир

В Сарыкамыше выросло число пострадавших при обрушении крыши отеля

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 Euronews
Сарыкамыш, Турция
Сарыкамыш, Турция   -   Авторское право  Anadolu

По уточненным данным число пострадавших в результате обрушения в крыши отеля в турецком городе Сарыкамыш возросло до 32. Об этом сообщил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа.

Медицинскую помощь получили 23 человека. Девять госпитализированы. Их состояние удовлетворительное.

Причина ЧП выясняется. Инцидент произошел во время массового мероприятия в отеле, приуроченного к 108-й годовщине сражения при Сарыкамыше во время Первой мировой войны.