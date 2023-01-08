Украина: жертвы рождественских обстрелов

В Рождество, несмотря на объявленное Кремлём прекращение огня по всей линии фронта, на востоке Украины не наблюдалось значительного ослабления боевых действий. Журналисты AFP сообщили о тяжёлой артиллерийской стрельбе в районе Бахмута.

Минобороны Россииобвинило ВСУ в обстреле "населённых пунктов и российских позиций".

Глава Донецкой области Павел Кирилленко заявил о гибели одного жителя Бахмута, восемь человек по всему региону получили ранения.

Власти Украины также отчитались об одном погибшем в пригороде Харькова и об обстрелах окрестностей Запорожья.

Только изгнание российских оккупантов с украинской земли и ликвидация любых возможностей России давить на Украину и всю Европу будет означать восстановление тишины, безопасности и мира. Ради этого работаем мы, именно на это направлена помощь наших партнёров, именно такая цель сейчас у всего цивилизованного мира. Владимир Зеленский Президент Украины

В городе Часов Яр в Бахмутском районе верующие отмечали один из главных христианских праздников в бомбоубежище. В ночь на воскресенье, как сообщается, российские войска ударили по соседним городам Константиновка и Краматорск.