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Филиппины

Филиппинцы чествуют "Чёрного Назарянина"

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 Alexander Kazakevich
Поклонники с копиями статуи Христа у Базилики Чёрного Назарянина в районе Киапо, Манилла, 8 января 2023 года.
Поклонники с копиями статуи Христа у Базилики Чёрного Назарянина в районе Киапо, Манилла, 8 января 2023 года.   -   Авторское право  AP Photo/Aaron Favila

В Маниле, столице Филиппин, десятки тысяч католиков приняли участие в традиционной процессии по случаю дня "Чёрного Назарянина". Кульминацией торжеств стало богослужение у копии деревянной статуи Христа, несущего на плече крест, которую верующие считают чудотворной.

Согласно преданию, оригинал реликвии уцелел во время пожара на корабле, который доставил её в Филиппины в начале XVII века – в то время архипелаг был владением испанской короны.

Филиппины – одна из немногих стран Азии, в которой преобладает христианское население. Крупное религиозное мероприятие региона дважды отменялось из-за пандемии COVID-19.