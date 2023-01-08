Филиппинцы чествуют "Чёрного Назарянина"

В Маниле, столице Филиппин, десятки тысяч католиков приняли участие в традиционной процессии по случаю дня "Чёрного Назарянина". Кульминацией торжеств стало богослужение у копии деревянной статуи Христа, несущего на плече крест, которую верующие считают чудотворной.

Согласно преданию, оригинал реликвии уцелел во время пожара на корабле, который доставил её в Филиппины в начале XVII века – в то время архипелаг был владением испанской короны.

Филиппины – одна из немногих стран Азии, в которой преобладает христианское население. Крупное религиозное мероприятие региона дважды отменялось из-за пандемии COVID-19.